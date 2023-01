Disparition d'un garçon de 12 ans à Dilbeek

Aliakbar Zahediyan a été vu pour la dernière fois à son domicile situé Roomstraat à Dilbeek vendredi à 16h00. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Aliakbar mesure 1m58, est de corpulence mince et a les cheveux courts et noirs. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de jogging foncé, un pull à fermeture éclair vert foncé et des pantoufles. "Il est demandé à Aliakbar de prendre contact au plus vite avec ses proches afin de les rassurer", indique l'avis de recherche. Quiconque a vu Aliakbar Zahediyan ou connaît l'endroit où il se trouve est prié de prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800/30.300. (Belga)