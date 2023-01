Invasion de l'Ukraine - Des bombardements russes font 3 morts à Kherson

Dans une zone sous contrôle russe de la région voisine de Zapororijjia, également dans le sud du pays, les autorités installées par Moscou ont indiqué de leur côté que quatre personnes avaient été tuées par une frappe ukrainienne sur un pont de chemin de fer. Le front dans le sud de l'Ukraine, où l'armée russe a dû abandonner Kherson en novembre, a été dernièrement beaucoup plus calme que celui de l'est du pays où se déroulent des combats acharnés, mais les bombardements de part et d'autre n'ont jamais cessé et les combats ont repris cette semaine dans la région de Zaporijjia. "L'artillerie ennemie a frappé les zones résidentielles de la ville", a indiqué sur les réseaux sociaux l'administration régionale. Elle a ajouté qu'un hôpital, une école, une station de bus, une poste, une banque et des immeubles d'habitation avaient été touchés. Ces frappes ont fait trois morts et six blessés dont une infirmière, selon la même source. Le chef de l'administration prorusse installée par Moscou à Zaporijjia, Evgueni Balitski, a de son côté accusé l'Ukraine d'avoir commis "une frappe avec des lanceurs de roquettes multiples Himars contre un pont de chemin de fer enjambant la rivière Molotchnaïa". "Quatre membres d'une brigade de cheminots ont été tués, cinq ont été blessés", a-t-il ajouté. Le pont se trouve dans la ville de Svetlodinskoïe, au nord de la ville de Melitopol contrôlée par les forces russes. (Belga)