Les Belges à l'étranger - Fenerbahçe éclate Kasimpasa grâce à un quadruplé de Valencia et Batshuayi

Kasimpasa a ouvert la marque par l'ex-attaquant du Sporting de Charleroi Mamadou Fall (24e, 0-1). Mis sous pression, les hommes de Selcuk Inan ont éprouvé des difficultés et Valencia s'y est pris à deux fois pour égaliser sur un penalty qu'il avait manqué mais que le VAR a fait rejouer parce que le gardien n'avait pas les pieds sur la ligne (37e, 1-1). Par contre, l'attaquant équatorien n'a pas hésité quand il a été trouvé au second poteau par Ferdi Kadioglu (39e, 2-1). A la reprise, Valencia a signé un triplé sur le rebond d'un tir d'Arda Guler, qui avait frappé la transversale (52e, 3-1). Par la suite, Valencia a ajouté un dix-neuvième but à son total saisonnier (70e, 4-1). Après avoir frôlé le but à deux reprises, Batshuayi a rendu encore plus sombre la soirée de Kasimpasa (90e+2, 5-1). (Belga)