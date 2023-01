Les Belges à l'étranger - Spectaculaire partage entre l'AZ et Alkmaar

Othman Boussaid a débuté la rencontre dans les rangs d'Utrecht, qui a mené 0-2 après un doublé d' Anastasios Douvikas (12e, 16e). L'AZ a ensuite planté trois buts par Maxim Dekker (20e) et Vangelis Pavlidis (31e, 34e) pour mener 3-2, Nick Viergever égalisant peu avant la pause (3-3). Zinho Vanheusden est monté au jeu à la mi-temps en remplacement de Dekker. Un nouveau but de Douvikas a donné l'avance ç Utrecht (65e), mais les locaux sont encore revenus via Mees de Wit (70e) avant de prendre l'avance par Pavlidis (78e). Alors qu'Othman Boussaid est sorti à la 80e minute, les visiteurs ont arraché un point à la 80e par Sander van de Streek. L'AZ ne saisit pas l'opportunité de déloger Feyenoord de la 1e place. Le club de Rotterdam reste 1er avec 41 points, devant l'AZ, 2e avec 40 unités. Utrecht est 7e avec 30 points. (Belga)