Les billets pour Tomorrowland en prévente internationale écoulés en un rien de temps

La vente de billets a débuté samedi avant même que l'affiche du festival ne soit dévoilée. Celle-ci a depuis lors été révélée dans le courant de l'après-midi et de la soirée. La 17e édition de Tomorrowland se tiendra les week-ends des 21 au 23 et 28 au 30 juillet prochains au domaine récréatif De Schorre à Boom. Cette édition, placée sous le thème "Adscendo", verra défiler plus de 600 artistes de musique électronique. Tout porte à croire que l'événement affichera une nouvelle fois complet, accueillant quelque 400.000 festivaliers. (Belga)