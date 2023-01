Météo - Temps généralement sec ce dimanche

En cours d'après-midi, les nuages se feront progressivement plus nombreux sur le centre, tandis que le soleil sera toujours bien présent sur l'est malgré la présence de voiles d'altitude s'épaississant au fil des heures. Bien que quelques gouttes de pluie ne soient pas exclues sur l'ouest, le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre -1°C sur les Hautes-Fagnes et 7°C en bord de mer. Quelques petites pluies ou bruines aborderont l'ouest du pays durant la soirée. Elles se propageront ensuite vers le centre et atteindront le massif ardennais en fin de nuit où elles se transformeront en légères chutes de neige intermittentes. Le refroidissement nocturne sera plus modéré avec des minima de -3°C sur les hauts plateaux de l'est, 3 ou 4°C dans le centre du pays et 6°C sur l'ouest. La semaine prochaine s'annonce plus variable avec par moments de la pluie, voire parfois de la neige ou de la neige fondante en haute Ardenne. Les maxima graviteront autour de 7°C dans le centre et 2°C en Ardenne. (Belga)