Nationale 1 Messieurs - 16e journée: la lutte pour les playoffs se resserre

Si Eyenatten et Sasja sont, à deux journées de la fin de la phase classiquse assurés de disputer les playoffs pour l'attribution du titre, cinq clubs séparés par deux unités seulement sont en lutte pour les quatre strapontins encore à attribuer. Les deux dernières journées de championnat seront donc décisives. Hasselt l'a emporté une fois encore sur le fil (30-29) face à Houthalen tandis que Kraainem, privé de quatre titulaires pour le déplacement à Gand, s'est imposé 27-32. Dans le bas de tableau, on note la première victoire de la saison pour Olse Merksem qui a dominé Tournai 26-25. Eynatten est en tête avec 29 points devant Sasja (23), Izegem et Houthalen (20), Hasselt (19) et Courtrai et Kraainem (18). Le weekend prochain risque d'être chaud avec le déplacement de Kraainem à Coutrai et celui de Hasselt à Merksem, déjà condamné aux Playdowns pour le maintien. Les dernières rencontres à enjeu opposeront Izegem à Eynatten et Sasja à Houthalen. Dans le dernier match de la Division, Tournai recevra Gand pour du beurre. Toutes les rencontres débuteront samedi 4 février à 20 Heures 15. (Belga)