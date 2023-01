Nouvelle-Zélande: le bilan des inondations à Auckland grimpe à quatre morts

Un drone a localisé le corps sans vie d'un homme à Onewhero, au sud d'Auckland, à environ un kilomètre de l'endroit où il avait été emporté par les eaux. Deux personnes avaient d'abord été retrouvées mortes, vendredi soir, dans la périphérie nord d'Auckland. Samedi, une troisième victime était tuée dans l'effondrement d'une maison du centre-ville d'Auckland. En conférence de presse dimanche, la vice-Première ministre Carmel Sepuloni a indiqué qu'environ 3.000 foyers restaient sans électricité et nombre d'autres sans eau. Le chiffre de foyers privés d'électricité s'était établi à 24.000 vendredi, selon le ministre des Transports Michael Wood. L'état d'urgence décrété dans la ville de 1,6 million d'habitants est toujours en vigueur après que des pluies diluviennes ont transformé ses rues en rivières et inondé son aéroport, lors du "jour le plus humide" jamais enregistré à Auckland, selon le Premier ministre Chris Hipkins. L'aéroport a rouvert aux vols intérieurs samedi, et les vols internationaux devaient reprendre dimanche. Pour des raisons de sécurité, deux concerts de la star britannique de la pop Elton John, qui étaient prévus vendredi et samedi à Auckland dans le cadre de sa tournée d'adieu, ont dû être annulés. (Belga)