Novak Djokovic gagne son 22e Grand Chelem et égale le record de Rafael Nadal

Djokovic mettait d'emblée Tsitsipas sous pression, avec deux balles de break sur le premier service du Grec. Tsitsipas les repoussait, mais perdait son service suivant (3-1). Intraitable sur son service, Djokovic expédiait la première manche en 36 minutes. Tsitsipas se montrait plus accrocheur dans la deuxième manche, au point d'hériter d'une balle de set sur le service de Djokovic. Le Serbe l'écartait avant d'émerger au jeu décisif. Le troisième set débutait par un break de Tsitsipas et un débreak de Djokovic. La manche se poursuivait jusqu'au jeu décisif où Djokovic dictait sa loi 7/5 sur sa troisième balle de match. Le Serbe, qui bat Tsitsipas pour la 11e fois en 13 confrontation, décroche le 93e titre de sa carrière. Avec 22 succès en Grand Chelem, il égale le record de Rafael Nadal, vainqueur l'an passé à Melbourne. Djokovic gagne le 'Happy Slam' pour la 10e fois, après 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 et 2021. Djokovic avait manqué l'édition 2022 de l'Open d'Australie après avoir été expulsé du pays à cause de son statut vaccinal, au terme d'une saga politico-judiciaire. De retour cette année, il y a récupéré sa couronne et va retrouver le trône de N.1 mondial qu'il avait quitté en juin dernier. L'actuel N.1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, a déclaré forfait pour ce premier Grand Chelem de l'année sur blessure. (Belga)