Nuageux mais sec et progressivement moins froid

En soirée, il fera très nuageux avec de faibles pluies ou de la bruine dans l'ouest. Les faibles précipitations gagneront la partie est du pays durant la nuit de dimanche à lundi. En haute Ardenne, de faibles chutes de neige seront possibles. Les minima seront atteints en début de nuit (compris entre -2°C et +7°C) avant une légère hausse des températures. Lundi, une faible perturbation traversera le pays, suivie de belles éclaircies à la mer puis dans le nord-ouest. De faibles pluies et de la bruine sont prévues, et de faibles précipitations hivernales en Ardenne. En matinée, les éclaircies gagneront du terrain vers l'intérieur des terres et concerneront aussi le sud-est à la mi-journée. L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur. Les maxima se situeront entre 2°C et 6°C au sud du sillon Sambre et Meuse et de 6°C à 8°C en Basse et Moyenne Belgique. Le vent modéré d'ouest deviendra parfois assez fort de nord-ouest, par moments fort à la mer, avec des pointes de 50 à 60 km/h. Quelques éclaircies seront encore possibles mardi mais la nébulosité deviendra progressivement abondante. Une zone de faibles pluies s'enfoncera ensuite sur le pays. Les précipitations toucheront l'Ardenne dans l'après-midi, adoptant un caractère hivernal sur les sommets. Les maxima varieront entre 2°C à 3°C sur le relief ardennais et 9°C ou 10°C sur l'ouest. (Belga)