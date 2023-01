PGA Tour - Thomas Detry termine 37e au Farmers Insurance Open

Detry, qui était 24e après le troisième tour, s'est retrouvé plusieurs fois en difficulté, avec un double bogey et quatre bogeys inscrits sur sa carte, pour deux birdies. Avec un total de 289, un au-dessus du par, il perd 13 places au classement et se retrouve 24e. L'Américain Max Homa s'est imposé grâce à un dernier tour en 66 coups, le meilleur score de la journée. Il devance de deux coups son compatriote Keegan Bradley. Collin Morikawa, à trois coups, a complété un podium entièrement américain. Leader avant le dernier tour, l'Américain Sam Ryder a perdu tout espoir de victoire avec un tour en 75 coups et finit en quatrième position. L'Espagnol Jon Rahm, vainqueur de quatre de ses cinq derniers tournois, a dû se contenter d'un dernier tour en 74 coups, passant de la deuxième à la septième place. Au classement de la FedEx Cup, Detry recule du14e au 16e rang. (Belga)