Sensation du Mondial, Azzedine Ounahi rejoint Marseille

Avec ce transfert, le Lion de l'Atlas, 22 ans, rejoint un club du top de Ligue 1 alors qu'Angers est dernier. Avant d'évoluer à Angers en 2021, Ounahi avait transité par l'équipe réserve du RC Strasbourg et l'US Avranches. Grâce à sa technique raffinée et à son inépuisable capacité de course, il a joué un rôle crucial dans le fantastique tournoi du Maroc, qui est devenu le premier pays africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. Lors de la phase de poules, il a contribué à la victoire 0-2 contre les Diables rouges. (Belga)