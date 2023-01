Thomas Pieters chute en 11e position à Dubaï

Pieters a terminé dans le par, 72, après quatre birdies, trois bogeys et un double bogey. Avec son total de 206, 10 sous le par, l'Anversois compte cinq coups de plus que Rory McIlroy. Le Nord-Irlandais s'est emparé de la tête du classement grâce à un tour en 65 coups (huit birdies et un bogey). Le N.1 mondial, vainqueur du tournoi en 2009 et 2015, compte trois coups d'avance sur les Anglais Callum Shinkwin et Dan Bradbury. Le tournoi de Nicolas Colsaerts est terminé. Le Bruxellois a rendu une carte de 77 et manque le deuxième cut. Le tournoi s'achèvera exceptionnellement lundi en raison des mauvaises conditions météos les deux premiers jours. (Belga)