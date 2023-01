Toulouse envoie Strasbourg et Matz Sels dans la zone rouge

Toulouse a commis de grosses erreurs en défense et s'il n'a pas profité de la mauvaise relance plein axe de Branco van den Boomen (8e), Kevin Gameiro a signé son septième but de la saison sur une prise de balle manquée du défenseur toulousain Anthony Rouault (20e, 1-0). Mais sur centre venu de la droite mal dégagé par la défense visitée, Thijs Dallinga a fusillé Sels du droit.(25e, 1-1). A la reprise, l'attaquant néerlandais, arrivé l'été dernier en provenance de l'Excelsior Rotterdam, a signé son premier doublé en Ligue 1 (51e, 1-2). S'il s'est lancé résolument à la poursuite du partage, le Racing a peu inquiété les Violets. En plus, Gamerio s'est fait exclure en fin de rencontre (90e+4). Tenu en échec par le FC Nantes 0-0), Clermont n'a pas aligné une quatrième victoire d'affilée. Aligné sur le flanc gauche d'une défense clermontoise à trois, Maximiliano Caufriez a écopé d'une carte jaune pour s'être chamaillé avec Moussa Sissoko (11e). En première période, les deux équipes se sont tenues de près, mais Clermont a hérité d'une belle occasion lorsque Muhammed Cham, servi dans la surface, a vu son tir dévié sur le poteau (38e). Clermont est resté à l'offensive, mais Nantes a tenu bon et a aligné une cinquième clean sheet consécutive. Clermont est 8e (29 points) et Nantes 13e (22 points). (Belga)