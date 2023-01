Tour de San Juan - Sam Welsford enlève la 6e étape, Miguel Angel Lopez reste leader

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal - QuickStep) et l'Italien Attilio Viviani (Team Corratec) complètent le top 5 de cette étape promise aux sprinters. Le Colombien Miguel Angel Lopez (Team Medellin - EPM) a conservé le maillot de leader qu'il a endossé samedi à la suite de sa victoire dans l'étape-reine à l'Alto Colorado. Au général, il compte 30 secondes d'avance sur l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) et 44 sur le Colombien Sergio Higuita (BORA-hansgrohe). Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep), qui s'est mis au service de Jakobsen samedi, pointe au 7e rang à 1:19 du leader. Quatrième du général samedi matin, le Colombien Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a abandoné au début de l'étape. Le vainqueur du Tour de France 2019 souffre du genou après sa chute dans la 1e étape. Le Tour de San Juan s'achèvera dimanche par une étape de plaine de 112 km autour de San Juan. Remco Evenepoel, qui lance sa saison 2023 sur les routes argentines, est le tenant du titre, lui qui s'était imposé en 2020. La course n'avait pas eu lieu en 2021 et 2022 en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)