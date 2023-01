Un accident de bus fait au moins 40 morts au Pakistan

"Les corps sans vie sont méconnaissables", a rapporté Hamza Anjum, un responsable du district de Lasbela, dans la province du Baloutchistan, où s'est produit l'accident. M. Anjum a indiqué que trois survivants avaient été secourus. Le bus transportait 48 personnes quand il a heurté un pilier avant de passer par-dessus le pont qu'il traversait, a-t-il expliqué. La mortalité sur les routes est importante au Pakistan, entre voies rapides en mauvais état, sécurité routière laxiste et conduites dangereuses. Les bus y sont souvent remplis jusqu'à la limite de leur capacité et le port de la ceinture de sécurité n'est pas un réflexe répandu. Les accidents de la route impliquant un seul véhicule sont donc fréquents. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 27.000 personnes sont mortes sur les routes du Pakistan en 2018. (Belga)