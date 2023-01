Victoire et opération en or pour Marco Odermatt au second super G de Cortina

Odermatt, déjà vainqueur samedi sur l'Olympia delle Tofane, s'est imposé en 1:25.13. L'Italien Dominik Paris a pris la deuxième place à 76/100e et l'Autrichien Daniel Hemetsberger a complété le podium à 1.03. Alors qu'il comptait 5/100e d'avance sur Odermatt au deuxième temps intermédiaire, Kilde est parti à la faute sur la principale difficulté du tracé, une longue courbe vers la gauche suivie d'un virage serré à droite, qui a piégé de nombreux skieurs. Avec cette huitième victoire de la saison, la dix-neuvième de sa carrière, Odermatt, 25 ans, s'envole au général: avec 1.386 points, il compte désormais 313 longueurs d'avance sur Kilde (1.073). Le Norvégien Henrik Kristoffersen, spécialiste du slalom et du géant, est troisième avec 779 unités. Vainqueur de quatre des six super G disputés cette saison, Odermat se rapproche grandement de la conquête du petit globe de la spécialité. Avec 540 points, il devance de 148 unités Kilde, alors qu'il ne reste que deux super G à disputer cette saison. Cortina d'Ampezzo accueillait les super G qui n'avaient pu se tenir à Val Gardena et Lake Louise. La Coupe du monde de ski alpin prendra à présent la direction de Chamonix, en France, où un slalom figure au programme le 4 février. (Belga)