DP World Tour : Thomas Pieters termine sixième du Dubai Desert Classic

Pieters, qui avait perdu sa place de leader partagée après un troisième tour en 72 coups, s'est bien repris lundi. Il a réussi un parcours sans faute agrémenté de trois birdies. Il grimpe de cinq places au classement final et passe du 11e au 6e rang, à égalité avec l'Anglais Ian Poulter. L'Anversois de 31 ans termine avec un total de 275, 13 sous le par, à six coups du vainqueur, Rory McIlroy. Le Nord-Irlandais remporte le tournoi pour la troisième fois. Le N.1 mondial a assuré son succès dans le final. A deux trous de la fin, il partageait la première place avec l'Américain Patrick Reed. McIlroy a réussi deux birdies, pour un seul de Reed et a décroché ainsi sa 36e victoire professionnelle. L'Australien Lucas Herbert a terminé troisième à trois coups. Le dernier tour s'est joué exceptionnellement lundi, car des averses ont perturbé les deux premiers jours du tournoi, provoquant un retard important. (Belga)