Epicura: un groupe de travail pour travailler sur les nouvelles économies

Selon la CNE, le protocole d'accord signé entre direction et syndicats, la direction s'est engagée, notamment, à augmenter le nombre de travailleurs dans l'équipe mobile de remplacement immédiat (EMRI) et à respecter intégralement l'utilisation de cette équipe mobile. "Cela permettra de remplacer le personnel absent, malade de courte durée, là où le besoin est rencontré", a indiqué la CNE. Il est également convenu d'augmenter de 15 ETP, soit cinq par site d'Epicura, le personnel afin de répondre aux besoins des services en souffrance. Ces 15 ETP seront effectifs jusqu'au mois d'avril. Une évaluation des besoins sera effectuée à ce moment. Un groupe de travail, composé de la direction et des délégués, se chargera, par ailleurs, de trouver des formules d'économies sur différents postes. "Les économies réalisées seront reportées dans l'emploi". D'autres projets, comme les horaires, la fermeture provisoire de lits ou de services, présentés lors des assemblées du personnel seront activés rapidement, selon la CNE. Deux échéances ont été obtenues par les syndicats: les ETP supplémentaires et l'EMRI doivent être mis en place et servir aux services en souffrance dès le 15 février. "Si la direction ne répond pas favorablement à cette échéance, nous considèrerons que l'accord n'est pas respecté", a précisé la CNE. Le groupe de travail pour les nouvelles économies devra, de son côté, présenter ses objectifs à la fin mars. (Belga)