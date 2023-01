Jupiler Pro League : Le parquet propose trois matchs de suspension pour Stengs

Stengs a reçu une carte rouge à la 63e minute pour un coup donné à Amadou Diawara, qui l'avait retenu. Le parquet a réclamé quatre matchs de suspension, trois effectifs et un avec sursis, ainsi qu'une amende effective de 3 500 euros. Le parquet a souligné que, sur base des images, Diawara était déjà en train de tomber quand Stengs l'a frappé. Si l'Anderlechtois n'avait pas chuté, Stengs l'aurait probablement frappé de plein fouet, ce qui aurait incité le parquet à réclamer une sanction plus sévère. Borja Lopez de Zulte Waregem risque lui un match de suspension avec sursis et 500 euros d'amende effectifs pour un tacle sur Noa Lang lancé vers le but. Le tacle n'était pas violent et le casier judiciaire de l'Espagnol est pour l'instant vierge, raison pour laquelle le parquet ne demande qu'une suspension avec sursis. Les joueurs et leur club peuvent accepter ou non la proposition du parquet. S'il refuse, le dossier sera transmis au Comité disciplinaire. (Belga)