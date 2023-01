La 3e édition de la "Semaine de la musique belge" électrisera dès lundi toute la Belgique

Si l'idée est née en Flandre il y a trois ans, la "Semaine de la musique belge" est aujourd'hui organisée conjointement par des acteurs francophones et néerlandophones. La RTBF, la plateforme VI.BE, la VRT, le Conseil de la Musique ainsi que Court-Circuit se sont en effet associés pour faire virevolter les mélomanes pendant une semaine. L'initiative se déclinera en radio, en télévision, dans des salles de concert et centres culturels. Des dizaines de salles et de clubs, tels que le Botanique, la Maison des Musiques ou L'Entrepôt à Arlon, verront défiler des artistes émergents issus de la scène électronique, urbaine et rock belges. Pêle-mêle, on y retrouvera Lazza Gio, Amina808 ou encore Brorlab. L'événement se déclinera également dans des magasins de musique, des écoles, des centres culturels et des bibliothèques. Les MIA's (prix de la musique en Flandre) ont donné jeudi le coup d'envoi de cette semaine dédiée à la musique noire-jaune-rouge. La RTBF a diffusé, pour sa part, la "Nuit de la musique belge" dimanche sur Tipik. Le service public francophone proposera quotidiennement des "Jam Session" sur YouTube et sa plateforme Auvio, ainsi que des capsules vidéos-portraits de musiciens classiques belges. (Belga)