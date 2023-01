Liberia: le président Weah annonce sa candidature à sa réélection

"Mes chers concitoyens, je viendrai sous peu vers vous pour vous demander de renouveler (...) pour la deuxième fois le mandat que vous m'avez accordé il y a six ans", a déclaré l'ancienne gloire du football dans un grand tumulte approbateur à la fin du discours annuel et solennel sur la situation du pays. M. Weah, 56 ans, a promis un second "mandat riche d'opportunités, un mandat pour la transformation, un mandat pour le développement", mais aussi pour "la consolidation" des acquis. M. Weah, seul Ballon d'or africain à ce jour, reconverti en politique après la fin de sa carrière sportive, a été élu au second tour de la présidentielle en décembre 2017 et a pris ses fonctions en janvier de l'année suivante. Sa victoire a suscité d'immenses espoirs dans un pays ravagé par des années de guerres civiles et le virus Ebola, et toujours miné par la pauvreté. Ses détracteurs lui reprochent de n'avoir tenu que très peu de ses promesses. (Belga)