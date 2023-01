L'Ukraine accuse le CIO de promouvoir la guerre que lui livre la Russie

"Le CIO est un promoteur de la guerre, du meurtre et de la destruction. Le CIO regarde avec plaisir la Russie détruire l'Ukraine et offre ensuite à la Russie une plateforme pour promouvoir le génocide" des Ukrainiens, a lancé sur Twitter le conseiller de la présidence Mykhaïlo Podoliak, visant personnellement Thomas Bach, le patron allemand du Comité. "Il est évident que l'argent qui achète l'hypocrisie olympique n'a pas l'odeur du sang de l'Ukraine. N'est-ce pas, M. Bach ?", a-t-il lâché. Confrontée depuis février 2022 à l'invasion russe qui a mis l'Ukraine à feu et à sang, Kiev réclame de bannir les sportifs ressortissants de Russie et du Bélarus, allié du Kremlin, des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Mais le CIO a déclaré mercredi "étudier" la possibilité de les autoriser à participer sous bannière neutre alors que les Russes et Bélarusses sont exclus de la plupart des compétitions internationales depuis le début de l'invasion. Ces propositions ont suscité l'ire des Ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé vendredi l'"hypocrisie" du CIO et invité Thomas Bach à visiter Bakhmout, l'un des points les plus chauds de la guerre avec la Russie. Dimanche, il a indiqué dans son adresse quotidienne avoir écrit une lettre au président français Emmanuel Macron à ce sujet. "L'olympisme et les Etats terroristes ne doivent pas se croiser", a lancé M. Zelensky alors que le ministre ukrainien des Sports a lui menacé jeudi de boycotter les JO-2024. (Belga)