Quelque 11.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France pour les manifestations

"C'est 1.000 policiers et gendarmes supplémentaires" par rapport à la journée de manifestations du 19 janvier, a indiqué le ministre en marge d'un déplacement à Marseille, exprimant le voeu que les protestations se déroulent "dans les mêmes conditions sans incident grave" que la précédente mobilisation. "C'est un message de fermeté que je passe mais aussi de grand souci démocratique (pour) que les Français qui le souhaitent puissent manifester" dans de "bonnes conditions" grâce à "une présence très importante des forces de l'ordre", a-t-il indiqué. "Parce que le nombre fait évidemment la sécurité des cortèges", a ajouté M. Darmanin. "C'est l'honneur de la police nationale et de la gendarmerie de permettre ce droit à manifester", selon lui. Le ministre a prévenu que les personnes qui "s'en prendraient aux policiers et aux gendarmes, aux autres manifestants, aux biens, seront interpellées", tout en saluant la bonne entente avec les organisations syndicales qui "jouent le jeu". "Je salue leur esprit de responsabilité", a-t-il souligné. Mardi, une nouvelle journée de mobilisation contre une réforme des pensions voulue par le président Emmanuel Macron et prévoyant un recul de l'âge légal pour partir à la retraite de 62 à 64 ans ainsi qu'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, est prévue en France. Une première journée de manifestations et de grèves le 19 janvier avait vu de un à deux millions de personnes, selon les sources, clamer leur opposition à cette réforme. (Belga)