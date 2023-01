WTA Lyon : Maryna Zanevska franchit le 1er tour

(Belga) Maryna Zanevska a passé sans encombre le premier obstacle à l'Open 6e Sens Métropole de Lyon de tennis. La N.3 belge, 93e à la WTA, a battu lundi en début d'après-midi au premier tour de ce tournoi WTA 250 joué en salle sur surface dure et d'une dotation de 259 303 dollars la Hongroise Dalma Galfi qui la précède de deux places à la WTA (91). La native d'Odessa s'est imposée 6-1 et 7-6 (7/3). Leur match a duré 1 heure et 29 minutes.