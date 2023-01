Anthony Descotte terminera la saison à Utrecht

Formé à Mons, Anderlecht et au Standard, Descotte, 19 ans, est arrivé à Charleroi en 2019. Il a disputé 20 matchs avec l'équipe première des Zèbres, délivrant un assist, dont 9 lors de ce championnat. Il a aussi joué 2 rencontres et marqué 1 but avec l'équipe espoirs en première nationale cette saison. Utrecht occupe la septième position du championnat néerlandais après 19 journées. (Belga)