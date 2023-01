Antony Blinken exprime sa "tristesse" après la mort de "Palestiniens innocents"

"Permettez-moi de commencer en transmettant mes condoléances et en exprimant ma tristesse pour la mort de civils palestiniens innocents ayant perdu leurs vies dans l'escalade de violences au cours de l'année écoulée", a-t-il déclaré au QG de l'Autorité palestinienne à Ramallah, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Les violences israélo-palestiniennes ont fait 235 morts en 2022, à près de 90% palestiniens, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. D'après l'ONU, l'année passée a été la plus meurtrière depuis 2005 en Cisjordanie. Israël a dans certains cas reconnu que ses forces avaient tué par erreur des civils lors de raids présentés comme "antiterroristes". "Palestiniens comme Israéliens ont un sentiment croissant d'insécurité, une peur croissante chez eux, dans leurs communautés et dans leurs lieux de culte", a regretté M. Blinken à Ramallah. "Nous pensons qu'il est important de prendre des mesures de désescalade, d'arrêter la violence, de réduire les tensions (...)", a-t-il ajouté, mettant en garde contre toute démarche qui compromet la solution à deux Etats, israélien et palestinien. Il a cité "l'expansion des colonies (israéliennes), la légalisation des colonies sauvages (non autorisées par le gouvernement), les démolitions et les expulsions", des politiques des gouvernements israéliens. M. Blinken a également déploré "un horizon d'espoir qui se rétrécit pour les Palestiniens. Ceci aussi, nous pensons, doit changer". La tournée du chef de la diplomatie américaine, qui était prévue de longue date, a commencé dimanche en Egypte et se termine mardi soir. (Belga)