Avec Michael Obafemi, Burnley et Vincent Kompany ont encore attiré un nouvel attaquant

"Lorsque Burnley s'est manifesté pour la première fois en été, j'étais déterminé à partir, mais cela ne s'est pas produit. Tout arrive pour une raison et je pense que c'était le bon moment pour moi de venir. Je suis simplement heureux d'être ici pour aider l'équipe à se battre pour la promotion et à retrouver sa place", a déclaré Obafemi qui a aussi évoqué le fait de travailler avec "Vince the Prince". "Le projet qu'il a construit ou qu'il est en train de construire, est phénoménal. Je me vois faire partie de ce projet, et je suis heureux d'en faire partie maintenant. "J'aurais été idiot de ne pas venir ici. Regardez la carrière qu'il a eue, je peux apprendre tellement de choses de lui et de tout le staff ici. J'ai le sentiment que c'était la bonne étape dans ma carrière", a encore ajouté l'international irlandais. (Belga)