La N-VA nomme Matthias Storme au CA de l'Institut flamand pour les droits humains

En début de législature en 2019, le gouvernement flamand avait décidé d'arrêter de participer au centre interfédéral pour l'égalité des chances et de créer son propre Institut flamand pour les droits humains (VMRI). Celui-ci est appelé à devenir le guichet unique en Flandre pour toutes les questions de droits humains ainsi les différentes formes de discrimination. En octobre dernier, le Parlement flamand avait définitivement validé la création du VMRI. Mardi, le conseil d'administration du nouvel institut a été désigné lors d'une réunion à huis clos de la commission compétente au sein du Parlement flamand. La N-VA y a désigné l'avocat Matthias Storme. Un choix qui a fait froncer pas mal de sourcils dans les rangs de l'opposition. Matthias Storme avait en effet plaidé par le passé pour la liberté de discriminer. Si cette liberté ne pouvait être garantie, c'est alors tout notre Etat de droit qu'il fallait alors remettre en cause, avait-il notamment plaidé. Les autres membres du conseil d'administration désignés sont Jonathan Bernaerts (doctorant en droits humains à l'université d'Anvers), Tine Destrooper (professeur auprès de l'institut des droits humains de l'UGent), Raf Geenens (philosophe du droit à la KUL), Gerhard Van Der Schyff (professeur des droits fondamentaux à l'université de Tilburg), Frank Fleerackers (professeur de droit public à la KUL) et Stefan Sottiaux (professeur de droit public à la KUL). Cette liste devrait être confirmée mercredi lors de la séance plénière du Parlement flamand. (Belga)