Le défenseur latéral portugais Cancelo prêté au Bayern jusqu'en juin

Le Bayern a déjà recruté ce mois-ci le Néerlandais Daley Blind (32 ans) pour renforcer sa défense fragilisée par les blessures du Français Lucas Hernández et du Marocain Noussair Mazraoui. Le "Rekordmeister" a aussi attiré le gardien de but suisse Yann Sommer pour suppléer Manuel Neuer également écarté par une grave blessure. "Joao est un joueur que nous suivons depuis un certain temps car nous apprécions vraiment ses qualités" a déclaré le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic. "Il s'intègre parfaitement à notre système avec son style de jeu offensif et son dynamisme, et sa mentalité et son expérience conviennent très bien à notre équipe. Je suis convaincu que Joao nous aidera à gagner des titres dans les semaines et les mois à venir." Cancelo a commencé sa carrière à Benfica, où il n'a finalement joué que deux matchs. Après cela, le Portugais a joué pour Valence, l'Inter Milan, la Juventus et Manchester City. dans ce dernier club, où il est arrivé en août 2019, il a disputé 154 matchs, au cours desquels il a inscrit 9 buts et délivré 22 passes décisives. Il compte aussi 41 caps en équipe du Portugal. (Belga)