Le défenseur Nicksoen Gomis est prêté au Beerschot par Sheffield United

Le Français de 20 ans s'entraîne depuis la semaine dernière avec le Beerschot auprès de qui il a signé un contrat jusqu'à la mi-2023 mardi après-midi, d'après le club anversois qui a également annoncé l'arrivée de l'attaquant suisse Henri Koide plus tôt dans la journée. "Nicksoen nous donne des options à l'arrière et en numéro six au milieu de terrain", a précisé le directeur technique Gyorgy Csepregi. "Il peut bien jouer dans les deux positions. Donc, avec ses capacités athlétiques et son bagage technique, il est un profil intéressant pour nous à ajouter au noyau." (Belga)