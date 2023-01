L'UE espère signer un accord de libre-échange avec le Mercosur d'ici juillet

"J'espère que nous pourrons le faire avant le prochain sommet avec l'Amérique latine qui aura lieu les 17 et 18 juillet à Bruxelles", a fait savoir M. Timmermans à l'AFP au dernier jour d'une tournée au Brésil, en Colombie et au Mexique. "J'aimerais que nous puissions le faire avant la fin de la présidence suédoise (le 30 juin, NDLR)", a insisté le vice-président de la Commission en charge des négociations internationales sur le climat. Les dirigeants européens "ont le devoir urgent de faire passer la ligne d'arrivée à l'accord UE/Mercosur", a-t-il ajouté en mentionnant le chancelier Olaf Scholz, actuellement au Brésil, ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel et le président français Emmanuel Macron, qui pourraient, selon lui, se rendre en Amérique latine. "Notre objectif est d'arriver enfin à une conclusion rapide", a déclaré le chancelier Scholz lors d'une précédente étape à Buenos Aires. Le projet d'accord, conclu en juin 2019 après 20 ans de négociations, n'a jamais été ratifié en raison d'inquiétudes en Europe sur la politique environnementale de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. Négocié par la Commission européenne au nom des pays de l'UE, le traité ne sera définitivement entériné qu'après avoir été ratifié par les Parlements des 27 Etats membres. "Je pense qu'il y a de nouveaux arguments sur la table", a poursuivi M. Timmermans qui a rencontré au Brésil la nouvelle ministre de l'Environnement, Marina Silva, une figure de proue de la lutte contre le réchauffement climatique. (Belga)