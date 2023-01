L'Ukraine annonce qu'elle va recevoir "entre 120 et 140" chars lourds occidentaux

"Lors de la +première vague de contributions+, les forces armées ukrainiennes recevront entre 120 et 140 chars modernes de modèles occidentaux", a indiqué le ministre dans une vidéo sur Facebook, rappelant qu'il s'agissait de Leopard 2 de conception allemande, de Challenger 2 britanniques et d'Abrams américains. C'est la première fois que Kiev révèle le nombre total de ces chars que ses alliés occidentaux lui ont promis. Ces derniers jours, plusieurs pays ont exprimé leur intention de fournir rapidement ces véhicules à l'Ukraine, à l'instar du Royaume-Uni qui compte fournir des Challenger fin mars et de l'Allemagne qui entend envoyer ses premiers Leopard 2 "fin mars-début avril". Washington a de son côté annoncé l'envoi de 31 Abrams. Mais le processus de livraison pourrait prendre des mois, selon plusieurs chancelleries, entre les besoins de réparation et de maintenance en amont, en plus de la formation des soldats ukrainiens sur ces modèles qu'ils n'ont encore jamais utilisés sur le terrain. L'Ukraine a déjà reçu ces derniers mois des chars étrangers, notamment plus de 250 versions modernisées du T-72 soviétique de la part de la Pologne, mais jusqu'à présent les Occidentaux s'étaient gardé d'envoyer leurs modèles. (Belga)