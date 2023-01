Transfer Deadline Day - Le RWDM obtient le prêt du défenseur international finlandais Hämäläinen de QPR

International finlandais né aux États-Unis, Hämäläinen n'a fait que 4 apparitions pour le club londonien cette saison. Outre une titularisation en FA Cup le 7 janvier dernier, sa dernière rencontre remonte au 13 août. À 25 ans, le latéral gauche a connu plusieurs expériences entre les États-Unis et l'Angleterre, notamment. Hämäläinen a également été prêté pendant une courte période à la fin de la saison 2021-2022 au club de Botafogo, dont John Textor qui représente l'Eagle Football Group est l'actionnaire majoritaire. Il est également actionnaire majoritaire du RWDM, de Crystal Palace et depuis peu de l'Olympique Lyonnais. Le RWDM est actuellement en tête de la Challenger Pro League, avec 40 points, à deux journées de la fin de la phase classique. Il est talonné par Beveren (39 points) et le Beerschot (38 points). (Belga)