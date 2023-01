Transfer Deadline Day - Thorgan Hazard est prêté au PSV Eindhoven

"C'est un beau club, avec un beau maillot", a confié Hazard sur le site du PSV. "Le PSV est toujours en compétition en championnat, en coupe et en Europe (en Europa League, ndlr). J'attends avec impatience les grands matchs." Le directeur général Marcel Brands se dit heureux de recruter un "joueur polyvalent" comme Hazard. "Il peut évoluer à plusieurs postes. En outre, il possède une grande expérience internationale." Hazard, 29 ans, quitte ainsi l'Allemagne après neuf ans. Le natif de La Louvière, formé au RC Lens, était arrivé en Bundesliga en 2014, au Borussia Mönchengladbach, dans la foulée de deux saisons réussies à Zulte Waregem qui lui avaient valu le Soulier d'Or 2013 et le titre de Footballeur pro de l'année en 2014. Après cinq saisons, 182 matchs, 46 buts et 44 passes décisives, Thorgan Hazard était recruté par l'autre Borussia, Dortmund. Il y compilait 18 buts et 21 passes décisives et remportait la Coupe d'Allemagne en 2021. Cette saison, le milieu de terrain a certes totalisés 21 présences (et un but), toutes compétitions confondues, mais seulement 6 comme titulaire. A Eindhoven, en plus d'un temps de jeu plus important, le Diable Rouge pourra essayer de décrocher un premier titre de champion national, lui qui avait manqué de peu le coche avec Zulte Waregem en 2013 et terminé deux fois deuxième de la Bundesliga avec Dortmund. Le PSV occupe la troisième place du championnat à 4 longueurs de Feyenoord. Hazard compte 47 présences et 9 buts en équipe nationale. (Belga)