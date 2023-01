Verviers déploiera une bâche avec le visage d'Olivier Vandecasteele dessus

"Il a été condamné au terme d'un simulacre de procès par un pouvoir sanguinaire. C'est un homme qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment", a lancé Malik Ben Achour face au conseil communal verviétois. Olivier Vandecasteele est emprisonné et à l'isolement depuis le 24 février 2022, "sans mobilier, sans lit et sans soins, il souffre d'ailleurs de plusieurs infections", a ajouté l'élu socialiste, également député. "Il a perdu beaucoup de poids et est marqué, comme sa famille qui vit un véritable cauchemar. Sa situation touche beaucoup de Verviétois". Le chef de groupe socialiste a également demandé qu'une bâche soit déployée avec le visage du Belge dans la ville, "à l'endroit que le collège jugera le plus pertinent", a-t-il encore précisé. L'ensemble du conseil communal a soutenu cette motion votée à l'unanimité. Toute une série de communes de l'arrondissement ont également voté cette motion symbolique. (Belga)