À 55 ans, Kazuyoshi Miura poursuit sa carrière au Portugal

Miura débute sa 38e saison en tant que joueur professionnel. La saison dernière, il avait joué 18 rencontres et inscrit 2 buts avec Suzuka Point en quatrième division japonaise. Il possède encore un contrat jusqu'en juin 2024 avec Yokohama. Miura, qui a disputé 89 matches avec l'équipe nationale japonaise, a passé la majorité de sa carrière au Japon à l'exception d'une aventure de quatre ans au Brésil dans plusieurs clubs et de passages au Genoa (1994-1995), Croatia Zagreb (1998-1999) et Sydney FC (2005-2006). (Belga)