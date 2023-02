Foot: Marseille met la pression sur Paris et Lens

Vainqueur à Nantes 2-0, Marseille s'est emparé mercredi de la 2e place de la Ligue 1 et a mis une grosse pression sur le leader parisien et Lens, qui clôtureront à 21h la 21e journée.

L'OM, nouveau dauphin du PSG, ne compte plus que deux points de retard sur les champions de France, en déplacement à Montpellier, et possède une longueur d'avance sur les Sang et Or, qui accueillent Nice.

Les Marseillais ne se sont pas créés d'énormes occasions à la Beaujoire mais ont su profiter d'une grossière erreur défensive des Nantais, ouvrant le score après la pause sur un but contre son camp du malheureux Joao Victor. C'est ensuite Azzedine Ounahi, l'un des héros marocains du Mondial-2022 qui s'est mis en évidence en doublant la mise en fin de match pour ses grands débuts sous les couleurs olympiennes.

Reims (9e) continue également de faire forte impression. Trois jours après avoir ramené un nul de Paris à la dernière seconde (1-1), les Champenois ont étiré leur belle série d'invincibilité à 13 rencontres contre Lorient (4-2), déplumé en attaque au mercato d'hiver avec les départs du buteur Terem Moffi (Nice) et de l'ailier Dango Ouattara (Bournemouth). Les troupes de Will Still ont pu compter sur la réussite insolente de Folarin Balogun, auteur d'un triplé et désormais en tête du classement des buteurs avec 14 réalisations, une unité devant la star du PSG Kylian Mbappé.

Lille (6e) ne s'est en revanche pas rassuré en partageant les points avec Clermont (0-0) alors que tout va bien pour Toulouse (10e), vainqueur de Troyes (4-1) et qui n'a plus perdu depuis un mois.

Enfin, dans un duel de mal-classés, la lanterne rouge Angers, réduite à 10 en seconde période, a battu un triste record en étant le premier club de Ligue 1 à concéder 13 défaites consécutives face à Ajaccio (2-1).