Jupiler Pro League - Eupen résiste au leader limbourgeois et empoche un point vital dans la course au maintien

La première période a été animée et disputée, avec sept cartons jaunes distribués. Dès l'entame, Vandevoordt a dû s'employer sur une tentative de N'dri (3e). Genk a répondu avec une frappe à distance d'El Khannous (6e). L'ouverture du score est venue de Paintsil, qui a glissé le ballon au-delà du gardien après une passe en profondeur tranchante d'Heynen (0-1, 17e). Eupen a réagi rapidement, et le penalty causé par une faute de Ouattara a été transformé par Peeters au milieu du but (1-1, 26e). Samatta aurait pu redonner l'avantage aux Limbourgeois, trouvé seul par un centre de la droite, mais sa tête n'a pas réellement inquiété Moser (34e). N'dri, remuant depuis le début de rencontre, a encore croisé la route de Vandevoordt (45e) avant que Muñoz ne manque le cadre après une passe en retrait de Paintsil (45e+1). El Khannous a été prompt à se montrer après le repos, bloqué par la défense (53e), mais la deuxième période a été moins mouvementée que la première. Un coup franc de Peeters capté par Vandevoordt (70e) a été suivi d'un but de Lambert annulé par l'arbitrage vidéo (72e). En fin de match, Genk a tenté sans succès de mettre la pression sur Eupen, manquant l'opportunité de convertir une phase confuse dans la surface adverse (78e) suivie d'un coup franc de Tresor proche du cadre (83e). L'écart entre Genk (59 points) et l'Union Saint-Gilloise est désormais de 7 points au sommet du classement. Eupen est toujours 15e mais compte une petite longueur d'avance sur Zulte Waregem, premier relégable. (Belga)