La Commission européenne sort son plan industriel vert

Le plan consiste notamment à assouplir les règles sur les aides d'État jusque fin 2025, afin que les États membres puissent offrir de manière plus flexible leur soutien à des secteurs industriels bien ciblés. Les procédures d'autorisations seront aussi simplifiées et accélérées. Pour aider les États membres les moins nantis à soutenir leur industrie, la Commission veut mettre sur pied d'ici l'été un nouveau fonds d'investissement, le Fonds européen de souveraineté. Un autre volet du plan porte sur la future législation sur les matières premières critiques pour l'industrie, ainsi qu'une législation pour une industrie neutre en carbone, qui doit garantir la stabilité des chaînes d'approvisionnement de l'Europe. Ce plan sera présenté aux chefs d'État et de gouvernement de l'UE en fin de semaine prochaine à Bruxelles. Il sera ensuite amendé en fonction des retours obtenus, pour revenir au sommet européen de mars. (Belga)