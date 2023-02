La Marine française anonymise certain de ses navires, pas la Belgique

Après avoir débuté avec les frégates multi-missions (FREMM) à la fin 2022, à commencer par celles baptisées D656 Alsace et D652 Provence, c'est au tour des porte-hélicoptères amphibies (PHA) de voir leurs marquages de coque (nom du bâtiment et numéro de coque) disparaître "dans le cadre du renforcement des capacités françaises en matière de lutte informationnelle". Mer&Marine a constaté à Toulon (sud de la France), où sont basés les trois bâtiments de ce type - anciennement bâtiment de projection et de commandement (BPC) - que cette "anonymisation" s'est entre-temps étendue aux trois PHA de la Marine nationale - les L9013 Mistral, L9014 Tonnerre et L9015 Dixmuide (l'un des rares navires militaires français à porter le nom d'une ville étrangère). En novembre dernier, l'état-major de la marine avait assuré que les navires sans marquages respectent le droit international et ne posent "aucun risque pour la sécurité de la navigation". Interrogé par l'agence Belga, le ministère belge de la Défense a indiqué qu'aucun projet similaire n'existait pour la flotte de la Marine. (Belga)