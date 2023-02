L'absence d'accord sur l'azote a des conséquences pour l'aéroport national

Le permis d'environnement actuel date de 2004 et expire en juillet 2024. D'ici cet été, Zaventem doit demander un nouveau permis. Et avant cela, Brussels Airport attend des éclaircissements sur la quantité d'azote qu'il est autorisé à émettre. "Comme tout secteur, nous avons besoin d'un cadre réglementaire en ce qui concerne l'azote. C'est pourquoi il est important qu'un décret juridiquement sûr soit voté à court terme au niveau flamand", indique l'aéroport. Le premier accord sur l'azote de février dernier n'a toujours pas été voté au Parlement. Le CD&V, souhaite retirer certaines des mesures prévues dans l'accord, à la grande frustration de son partenaire de coalition, la N-VA. Mme Demir et l'aéroport accentuent donc la pression pour un accord rapide, craignant un arrêt du trafic aérien. Pour le CD&V et l'Open VLD, il s'agit d'une stratégie politique, et le rejet de l'accord n'empêche pas d'octroyer un permis à Zaventem. (Belga)