Les Belges à l'étranger - Manchester United se débarrasse de Nottingham Forest et obtient son ticket pour la finale

Vainqueur 0-3 sur le terrain de Forest au match aller, Manchester United a parachevé sa qualification en remportant une victoire devant ses supporters. Martial a ouvert la marque après une combinaison manquée avec Rashford en contre-attaque (73e) et Fred a doublé la mise quelques minutes plus tard, poussant dans le but vide un ballon glissé par Rashford (76e). Orel Mangala était titulaire avec Nottingham Forest. Le milieu de terrain belge a disputé toute la rencontre. En finale, les Mancuniens affronteront Newcastle à Wembley le 26 février prochain. Ils auront l'occasion de remporter leur premier trophée depuis mai 2017 et leur victoire en Europa League, sous José Mourinho. (Belga)