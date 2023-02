Ligue 1: Paris retrouve la victoire mais perd Mbappé

A treize jours du choc en Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG a renoué avec le succès en Ligue 1 à Montpellier (3-1) mais a perdu très gros avec l'inquiétante sortie sur blessure de Kylian Mbappé, mercredi lors de la 21e journée.

Englués dans une terrible spirale négative alors que se profile la venue des Bavarois au Parc des Princes en 8e de finale aller de C1, les Parisiens peuvent se réjouir de repartir de La Mosson avec une victoire après deux échecs d'affilée en championnat. Mais la perte de leur principal atout offensif jette un froid dans l'optique de ce grand rendez-vous.

Tout est allé de travers pour Mbappé, qui a débuté son match en ratant deux penalty coup sur coup, l'arbitre ayant décidé de faire retirer le premier, déjà stoppé par Benjamin Lecomte. Le pire restait à venir: le champion du monde 2018, touché à la cuisse gauche, a dû céder sa place au bout de 20 minutes, de quoi alimenter le doute autour de l'équipe parisienne avant la réception du Bayern.

La seule satisfaction pour les troupes de Christophe Galtier, qui l'ont emporté sur des buts de Fabian Ruiz, Lionel Messi et Warren Zaïre-Emery, est d'avoir contenu l'OM, nouveau dauphin après son succès à Nantes (2-0) et toujours maintenu à cinq points.

Les Marseillais ne se sont pas créés d'énormes occasions à la Beaujoire mais ont su profiter d'une grossière erreur défensive des Nantais, ouvrant le score après la pause sur un but contre son camp du malheureux Joao Victor. C'est ensuite Azzedine Ounahi, l'un des héros marocains du Mondial-2022, qui s'est mis en évidence en doublant la mise en fin de rencontre pour ses grands débuts sous les couleurs olympiennes.

- Belle opération de l'OM -

L'OM profite de la défaillance de Lens, vaincu à Bollaert par Nice (1-0) et désormais 3e. Les Sang et Or marquent le pas avec ce deuxième match sans victoire alors que les Aiglons sont revigorés depuis l'arrivée aux commandes de Didier Digard et pointent en 8e position après une première partie de saison morose sous les ordres de Lucien Favre.

Monaco (4e), vainqueur d'Auxerre (3-2), et Rennes (5e), qui a facilement disposé de Strasbourg grâce à un doublé d'Amine Gouiri (3-0), tiennent bon les deux autres places européennes.

Les retrouvailles avec le public frondeur du Groupama Stadium ne s'est en revanche pas déroulé comme souhaité pour les Lyonnais, incapables de dominer Brest (0-0).

Reims (11e) continue de son côté de faire forte impression. Trois jours après avoir ramené un nul de Paris à la dernière seconde (1-1), les Champenois ont étiré leur belle série d'invincibilité à 13 rencontres contre Lorient (4-2), déplumé en attaque au mercato d'hiver avec les départs du buteur Terem Moffi (Nice) et de l'ailier Dango Ouattara (Bournemouth). Les hommes de Will Still ont pu compter sur la réussite insolente de Folarin Balogun, auteur d'un triplé et désormais en tête du classement des buteurs avec 14 réalisations, une unité devant Kylian Mbappé.

Enfin, dans un duel de mal-classés, la lanterne rouge Angers, réduite à 10 en seconde période, a battu un triste record en étant le premier club de Ligue 1 à concéder 13 défaites consécutives face à Ajaccio (2-1).