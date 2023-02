Soren Waerenskjold ouvre son compteur chez les pros, Jonathan Milan nouveau leader

Cinq coureurs s'échappaient en début de course, le Saoudien Azzam Alabdulmunim (équipe nationale), l'Espagnol Ibail Azurmendi (Euskaltel-Euskadi), le Croate Antonio Barac (Corratec), l'Italien Giulio Masotto (Corratec) et le Japonais Masaki Yamamoto (JCL Team Ukyo). Ils comptaient jusqu'à 7 minutes d'avance. Juaristi, le dernier rescapé de l'échappée, était repris à un peu plus de 36 km de la ligne. Le peloton abordait groupé la bosse finale de 700 mètres à 6,9 pour cent. Un petit groupe se dégageait alors pour se disputer la victoire au sprint où Waerenskjold l'emportait devant Milan et Bool. L'Italien Simone Consonni (Cofidis) suivait en quatrième position, devant le Portugais Ruben Guerreiro (Movistar). Champion du monde du contre-la-montre et médaillé de bronze de la course en ligne chez les espoirs l'an passé, Waerenskjold, 22 ans, décroche sa première victoire professionnelle Vainqueur de la deuxième étape mardi, Milan en profite pour prendre la tête du général à Groenewegen. Bol le suit à 8 secondes, devant l'Allemand Max Kanter (Movistar), troisième à 16 secondes. Jeudi, la quatrième étape reliera Maraya à Harrat Uwayrid (163,4 km). La troisième édition s'achève vendredi à Maraya, où l'on connaîtra le nom du successeur de Maxim Van Gils, absent cette année. (Belga)