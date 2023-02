Tensions au Pérou - Paralysie de Las Bambas, une des plus grandes mines de cuivre du monde

"Aujourd'hui, les activités de Las Bambas sont totalement paralysées", a déclaré Erick Ramos, secrétaire général des travailleurs de Las Bambas, à la radio RPP. "Il y a 8.500 travailleurs qui sont laissés à la dérive". Des sources au sein la société chinoise MMG qui exploite le site ont confirmé à l'AFP l'arrêt de la production, assurant qu'"il n'y a effectivement pas de production de cuivre" et que l'usine "est entrée en phase d'entretien et de maintenance". "Les conditions n'ont pas changé, les blocages continuent, l'approvisionnement n'arrive pas", a expliqué cette source. Les routes dans la zone de Condoroma, près de Cuzco (capitale de l'empire inca) sont bloquées depuis une vingtaine de jours. Las Bambas avait annoncé lundi qu'elle suspendrait ses activités si les barrages routiers au Pérou continuaient à empêcher l'entrée des fournitures destinées à la mine, située dans la région andine d'Apurimac. Dans une déclaration depuis Hong Kong, elle a indiqué que "les perturbations des transports se poursuivent depuis plusieurs semaines dans tout le Pérou, (et) ont provoqué des troubles majeurs dans la région sud du pays, affectant les opérations minières le long du corridor routier sud". Las Bambas, situé à 4.000 mètres d'altitude, pèse environ 15% de la production de cuivre du Pérou, le deuxième plus grand producteur mondial de ce minerai après le Chili. Elle contribue à 1% du PIB du Pérou. Son volume de production de près de 400.000 tonnes est équivalent à 2% de la production mondiale de cuivre, selon les données de l'union minière. (Belga)