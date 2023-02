Transfer Deadline Day - Islam Slimani s'engage avec Anderlecht jusqu'à la fin de la saison

Islam Slimani a précédemment défendu les couleurs de clubs tels que le Sporting CP, Leicester City, l'AS Monaco et Fenerbahçe. "Outre ses 134 buts dans ces clubs, il est également le meilleur buteur de tous les temps avec l'Algérie (42 buts en 89 matches). Il a également participé à une Coupe du Monde, à quatre éditions de la Coupe d'Afrique (remportée en 2019) et il a remporté la Coupe du Portugal et la Supercoupe du Portugal", a détaillé Anderlecht. (Belga)