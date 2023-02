Un manuel confidentiel pour protéger les lieux de culte

La Belgique compte des milliers de lieux où les citoyens peuvent pratiquer leur culte ou leur conception philosophique. Selon un audit réalisé par un groupe d'experts, ces bâtiments, qu'il s'agisse d'églises, de mosquées, synagogues, temples, et autres lieux de rencontre religieux et centres laïques sont souvent vulnérables au vol du mobilier qu'ils renferment et au vandalisme. Par ailleurs, les statistiques de la police fédérale indiquent que le nombre de vols et d'actes de vandalisme dont sont victimes les bâtiments du culte est à nouveau en légère augmentation depuis l'année 2020, année marquée par le coronavirus. En 2021, 422 actes de vandalisme étaient recensés et 786 vols. Les chiffres du premier semestre 2022 confirment la tendance. Le caractère public de bon nombre de ces bâtiments et leur conception ancienne rendent leur protection difficile. Le groupe d'experts, composés de représentants de la police, du SPF Intérieur, du service des cultes du SPF Justice et de la direction générale des droits fondamentaux a formulé une série de recommandations qui ont débouché sur un manuel de 60 pages qui doit aider à sécuriser les lieux de culte: solutions techniques et électroniques, ou pragmatiques et peu coûteuses, travaux d'infrastructure, etc. (Belga)