Van Uytvanck, qui affrontera Garcia, 5e mondiale : "Ce sera un chouette défi"

"Ce fut un match difficile", a-t-elle confié à Belga. "Le premier set était très bon, mais dans le deuxième, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas. Mon service ne fonctionnait pas bien et il ne me permettait pas d'obtenir énormément de points gratuits. Je devais dès lors bien plus travailler dans l'échange. J'ai essayé de rester agressive et je m'en suis sortie, mais je sais que demain contre Garcia, je vais devoir nettement mieux jouer. Et mieux servir aussi, sans quoi, je risque de me retrouver sous une grosse pression." Il s'agira de la quatrième confrontation sur le circuit entre les deux joueuses et la première, clin d'œil du destin, depuis un quart de finale à Lyon en 2022. À l'époque, Caroline Garcia, 29 ans, s'était imposée 4-6, 6-3, 7-5, mais Alison Van Uytvanck l'avait poussée dans ses derniers retranchements. "Ce sera un chouette défi et je suis impatiente", a poursuivi la N.2 belge. "Garcia est une joueuse extrêmement agressive. Elle sert très bien et attaque chaque balle. Elle ne laisse pas le temps de respirer. Il sera important d'essayer moi-même de diriger le jeu en étant également agressive dès les premières frappes. Ce ne sera pas évident. On verra si j'y parviendrai." (Belga)