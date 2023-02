BENE-League - Tongres l'emporte au petit trot 34-27 face à Hurry Up

La première mi-temps sans intensité mais tout de même agréable a donné lieu à un chassé-croisé permanent entre les deux équipes qui n'ont jamais été séparées par plus de deux unités toujours à l'avantage des Limbourgeois. Si Querimi n'était pas trop inspiré en attaque, les ailiers éburons Di Giacomo et Rodado se sont chargés d'alimenter le score durant la première période au terme de laquelle Hubo Handball a rejoint les vestiaires avec un avantage minimal 14-13. Hubo hausse le rythme en début de seconde période et pris rapidement un avantage de trois ou quatre unités que les Limbourgeois conserveront jusqu'à la 55e minute. La partie jusque-là correcte s'est enflammée à la suite de diverses exclusions dans les deux camps principalement chez les Bataves. Score final: 34-27. Au classement, Hurry Up conserve la 6e place avec 21 points tandis que Hubo Handball et Volendam avec 20 points pointent en 7e position. La 18e journée prendra fin le mardi 14 février avec l'affrontement entre Kembit Lions et Aalsmeer. Auparavant, la 19e journée se déroulera durant le weekend des 4 et 5 février. (Belga)